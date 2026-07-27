Noemi Bocchi verso Ballando con le Stelle: cosa c'entra Chanel Totti

Noemi Bocchi potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La compagna di Francesco Totti sarebbe infatti tra i nomi finiti nel mirino di Milly Carlucci, ma dietro questa possibile partecipazione ci sarebbe un retroscena che coinvolge anche Chanel Totti.

Ballando con le Stelle, l'antefatto che coinvolge Noemi Bocchi e Chanel Totti

L'indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi. Secondo quanto riportato dal giornalista, Noemi Bocchi avrebbe accettato di partecipare al programma dopo i ripetuti tentativi della produzione di coinvolgere Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma, che negli anni avrebbe sempre declinato l'invito.

Noemi, tuttavia, non sarebbe completamente estranea al mondo di Ballando con le Stelle. Nel maggio 2025, infatti, era già apparsa dietro le quinte dello show, quando aveva accompagnato Totti a Sognando... Ballando con le Stelle.

Chanel Totti

"Noemi Bocchi era già apparsa dietro le quinte dello show a maggio 2025, quando aveva accompagnato Francesco a Sognando... Ballando con le Stelle", ha scritto Candela. "Il programma ha cercato in questi anni con insistenza Chanel Totti, figlia del campione giallorosso, che ha sempre rifiutato l'offerta. Ora a dire sì potrebbe essere la compagna del calciatore".

Se la partecipazione dovesse essere confermata, Noemi Bocchi si aggiungerebbe ai primi due concorrenti già anticipati da Chi: Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.

Ballando con le Stelle, la nuova edizione tra addii e sorprese

La prossima edizione di Ballando con le Stelle sarà caratterizzata anche da alcune importanti novità. Il programma cambierà infatti sede: dopo anni al Foro Italico, lo show si trasferirà a Saxa Rubra.

Sul fronte della giuria, invece, è ormai ufficiale l'assenza di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset. Al suo posto, secondo le indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela, potrebbe arrivare Barbara D'Urso, che sarebbe ormai vicina alla firma.

Resta invece da definire la posizione di Paolo Belli, coinvolto nelle scorse settimane in un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani. Tra gli addii già annunciati c'è inoltre quello di Alessandra Tripoli, storica ballerina del programma. La professionista ha fatto sapere che non prenderà parte alla prossima edizione perché è in attesa di un bebè.