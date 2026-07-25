Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso: "A un passo dalla firma"

Barbara D'Urso sarebbe sempre più vicina a entrare nel cast di Ballando con le Stelle. A rilanciare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui la conduttrice napoletana sarebbe ormai a un passo dalla firma per sedere al tavolo dei giurati della nuova edizione del talent di Rai 1, prendendo il posto di Selvaggia Lucarelli.

Come noto, la Lucarelli ha deciso di trasferirsi a Mediaset. Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, la giornalista ha poi assunto la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, le cui registrazioni si sono appena concluse. Il reality dovrebbe andare in onda nel corso dell'autunno, anche se la data di debutto non è stata ancora ufficializzata.

Il rilancio: Barbara D'Urso sta per firmare

La ricerca della possibile sostituta di Lucarelli ha alimentato numerose indiscrezioni negli ultimi mesi. In un primo momento, anche il nome di Barbara D'Urso era stato smentito dallo stesso Dagospia, sulla base delle informazioni che filtravano dai corridoi di Viale Mazzini. Successivamente, però, dopo il presunto rifiuto di Geppi Cucciari, il portale aveva evidenziato come le quotazioni dell'ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque fossero tornate in forte ascesa. Nel frattempo, altri rumor parlavano anche di una corsa a due tra la stessa D'Urso e Simona Ventura.

Adesso, però, il quadro sembrerebbe essersi ulteriormente delineato. Dagospia scrive infatti: "Nelle scorse settimane da Viale Mazzini erano filtrate smentite, poi come dagoanticipato le sue quotazioni erano improvvisamente cresciute: ora Carmelita (che costa quel che costa) è a un passo dalla firma".

Alessandro Matri con Federica Nargi a Ballando con le stelle

Per il momento, Milly Carlucci non ha ancora annunciato ufficialmente né la giuria né il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, secondo le indiscrezioni che circolano sulla prossima stagione di Rai 1, tra i concorrenti potrebbero esserci Aurora Ramazzotti e l'ex calciatore Alessandro Matri. Non resta quindi che attendere le comunicazioni ufficiali per scoprire se le ultime indiscrezioni saranno confermate.