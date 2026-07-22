Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta su Cattelan: l'indiscrezione sul cast

Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore sarebbe stato contattato per partecipare alla nuova edizione dello show di Milly Carlucci. Intanto cresce l'attesa per il cast e per le novità della prossima stagione.

Ballando con le Stelle continua a essere al centro delle indiscrezioni in vista della prossima edizione. Il programma condotto da Milly Carlucci è infatti al lavoro per definire il cast della nuova stagione, attesa in autunno. Tra i possibili concorrenti spunta ora anche il nome di Alessandro Cattelan, mentre resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli in giuria.

Nella giornata di oggi è emersa una nuova voce proprio sul conduttore. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Milly Carlucci avrebbe contattato Alessandro Cattelan per proporgli di entrare nel programma in veste di concorrente. Un'ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe una partecipazione piuttosto sorprendente.

Sul fronte Ballando con le Stelle, al momento, le certezze sono poche. Come da tradizione, Milly Carlucci mantiene il massimo riserbo fino all'annuncio della formazione ufficiale. L'unico elemento che sembra ormai certo è l'addio di Selvaggia Lucarelli al programma. L'opinionista, infatti, ha scelto di dedicarsi alla conduzione de L'Isola dei Famosi, le cui puntate sono già state registrate e andranno in onda nei prossimi mesi, anche se la data di debutto non è stata ancora comunicata.

Alessandro Cattelan ad Amici 25

Per Alessandro Cattelan, un'eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle potrebbe rappresentare un'importante occasione di rilancio sul fronte della televisione generalista. Nelle ultime stagioni il conduttore ha faticato a trovare una collocazione stabile nel palinsesto Rai. Stefano Coletta, direttore del Coordinamento Generi della Rai, lo aveva definito un "talento sicuramente complesso per la tv generalista".

Più recentemente, Maria De Filippi gli ha affidato uno spazio nel Serale di Amici con il format Password. La partecipazione allo show di Milly Carlucci potrebbe aiutarlo a consolidare il rapporto con il pubblico della prima serata e ad ampliare la sua popolarità presso una platea con cui non ha mai avuto un particolare feeling.

Intanto continuano le indiscrezioni anche sugli altri possibili concorrenti. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano Aurora Ramazzotti e l'ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, protagonista della diciannovesima edizione del talent show nel 2024.

Per il momento, tuttavia, si tratta soltanto di indiscrezioni. Come ogni anno, sarà Milly Carlucci a sciogliere ogni riserva soltanto con l'annuncio ufficiale del cast.