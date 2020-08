Noah Centineo sarà He-Man: la foto a torso nudo mostra i risultati degli allenamenti

Noah Centineo, l'attore che interpreterà He-Man nel remake di Masters of the Universe, posa a torso nudo e mostra i risultati della sua intensa preparazione fisica.

Alla fine è stato scelto Noah Centineo per interpretare He-Man, l'iconico supereroe degli anni '80, nel remake di Masters of the Universe di Sony. Per incuriosire i fan, l'attore ha recentemente postato una foto a torso nudo.

L'anno scorso, Noah Centineo ha parlato di essere stato scelto per interpretare He-Man nel film Sony, che uscirà nei cinema probabilmente il 5 marzo 2021, anche se è stato ritardato a causa del periodo di emergenza.

L'attore 24enne si sta attualmente allenando per interpretare l'iconico supereroe di Eternia nel prossimo remake di Masters of the Universe. In un post recente di Instagram, ha mostrato il suo fisico muscoloso: "La domanda è... devo ricominciare ad allenarmi?" ha scritto nel post.

"È una responsabilità davvero grande" - ha rivelato a MTV News nel giugno 2019 - "È un universo diverso dal nostro e anche questo film è una interpretazione diversa di un altro universo. I fratelli Adam e Aaron Nee sono i registi incaricati della storia e stanno facendo un lavoro infernale per sviluppare il mondo e tutti i dettagli. Non posso dire altro, ma sono geniali."

P.S. Ti amo ancora: Noah Centineo, Lana Condor durante una scena del film

Inoltre, Noah Centineo ha rivelato di aver dovuto lavorare molto per riuscire a rendere bene il celeberrimo grido di battaglia del personaggio. "L'ho urlato fino a quando non ho perso la voce" ha detto. Nella versione originale il grido era "I Have The Power" che nella versione italiana, a seconda dei doppiaggi, potremmo ricordarla come "La grande forza è con me".

Il franchise di He-Man è iniziato sul serio nel 1982, quando la casa produttrice Mattel ha introdotto per la prima volta le action figure di Masters of the Universe. Una serie di cartoni animati, He-Man e i dominatori dell'universo, ha spinto il franchise verso un vero e proprio fenomeno della cultura pop, fino a realizzare un film nel 1987, con Dolph Lundgrennel ruolo del protagonista.

La serie di cartoni animati è stata riavviata nel 2002 su Cartoon Network, tuttavia il franchise è rimasto inattivo da allora, nonostante gli sforzi di Sony per mettere in produzione un nuovo film negli ultimi anni.

Nel gennaio 2019, gli sceneggiatori di Iron Man, Art Marcum e Matt Holloway hanno annunciato che avrebbero riscritto una nuova bozza per il remake. La produzione è iniziata lo scorso luglio a Praga.