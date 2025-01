Noah Centineo protagonista del thriller Listen prodotto da Will Smith

In contemporanea con il lancio della seconda stagione di The Recruit, Noah Centineo si unisce al thriller Listen, prodotto da Will Smith.

In parallelo al lancio della seconda stagione della sua serie Netflix The Recruit, Noah Centineo ha firmato per recitare e produrre Listen, un nuovo thriller psicologico.

Il film segna il debutto alla regia di Brian Birch, che dirigerà il progetto da una sceneggiatura originale scritta da lui stesso. Listen è prodotto dai Westbrook Studios di Will Smith, Bound Entertainment e Arkhum Productions di Centineo.

Attualmente protagonista e produttore esecutivo di The Recruit, Centineo è pronto a fare il suo ingresso anche nel mondo del thriller, con la seconda stagione della serie disponibile da oggi su Netflix. Tra i suoi progetti futuri figura anche Warfare, il film di Ray Mendoza e Alex Garland per A24, dove reciterà insieme a Charles Melton, Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter e altri.

Centineo ha guadagnato notorietà grazie al ruolo di Peter Kavinsky nella trilogia di film YA Tutte le volte che ho scritto ti amo, basata sui libri di Jenny Han. Recentemente ha ripreso il suo personaggio nella seconda stagione di XO, Kitty, sempre su Netflix. Tra i suoi altri crediti ci sono Dream Scenario, Black Adam, Charlie's Angels e Sierra Burgess Is a Loser.

Altri dettagli su Listen

Noah Centineo in una foto di The Recruit

Listen è descritto come un thriller avvincente che mescola suspense e horror, esplorando un mistero sonoro fuori dal comune. Will Smith e Jon Mone produrranno per Westbrook Studios, mentre Samuel Yeunju Ha e Helen Shufan Ren lo faranno per Bound Entertainment. Centineo ed Enzo Marc produrranno attraverso la loro casa di produzione Arkhum Productions. Ryan Shimazaki e Iris K. Shim sono stati nominati produttori esecutivi.

Westbrook, recentemente, ha ottenuto grande successo con Bad Boys: Ride Or Die, che ha incassato oltre 400 milioni di dollari a livello mondiale. Tra i suoi futuri progetti cinematografici figurano Io sono leggenda 2 con Will Smith e Michael B. Jordan per Warner Bros, Fast and Loose con 87North di David Leitch per Netflix, il sequel de La notte dei morti viventi scritto da LaToya Morgan e diretto da Nikyatu Jusu per Amazon MGM, e Clean Air, una collaborazione con NASCAR e i Chainsmokers.