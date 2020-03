No Time to Die: ecco quante sono state le vittime di 007

In attesa del 25° film su James Bond, No time to Die, ripercorriamo tutti i cattivi divenuti vittima dell'agente 007.

No Time to Die, il nuovo film dedicato all'agente segreto James Bond, è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus, intanto ripercorriamo insieme i villain che 007 ha annientato nel corso degli anni.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

James Bond è famoso nel mondo per la sua licenza di uccidere, grazie alla quale ha eliminato numerosi cattivi nel corso dei 24 film che tutti i fan conoscono bene, come ci ricorda Screenrant. Ripercorriamo le sue gesta attraverso tutti i suoi volti, da Sean Connery a Daniel Craig.

Sean Connery

Se pensiamo a Sean Connery tutti ricordiamo il suo James Bond, un ruolo che l'ha consacrato come sex symbol mondiale. L'attore scozzese è stato 007 in Agente 007, licenza di uccidere, Agente 007, dalla Russia con amore, Agente 007, missione Goldfinger, Agente 007, operazione tuono, Agente 007, si vive solo due volte e Agente 007, una cascata di diamanti.

Nei 6 film in cui è stato protagonista, Sean Connery ha ucciso ben 68 avversari, diventando lo 007 più popolare di tutti i tempi.

George Lazenby

L'attore australiano è arrivato interpretando un solo film, ovvero Agente 007, al servizio segreto di sua maestà nel 1969. Nonostante fosse un solo film, il suo James Bond ha ucciso 6 cattivi.

Roger Moore

L'attore inglese ha interpretato ben 7 film dedicati a James Bond, Agente 007 - Vivi e lascia morire, Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro, Agente 007, la spia che mi amava, Agente 007, Moonraker: operazione spazio, Agente 007, solo per i tuoi occhi, Octopussy operazione piovra. Durante la sua carriera da 007, Roger Moore ha ottenuto ben 121 uccisioni.

Timothy Dalton

Non tutti ricordano Timothy Dalton nei panni di James Bond, nei suoi 007- Zona Pericolo e Agente 007 - Vendetta Privata, durante i quali ha ucciso ben 20 volte. Dopo di lui, il franchise si ferma per sei anni, dopo i quali arriverà un altro iconico 007.

Pierce Brosnan

Dopo Sean Connery, Pierce Brosnan è uno dei James Bond più ricordati dal pubblico, avendo recitato nel ruolo dal 1995 al 2002. I titoli in cui è comparso sono stati Goldeneye, al quale seguono Agente 007 - Il domani non muore mai, Agente 007 - Il mondo non basta e Agente 007 - La morte può attendere, per i quali il bilancio delle vittime risulta pari a 103.

Daniel Craig

Ultimo tra i James Bond è Daniel Craig, che ha regalato al cinema contemporaneo un altro 007 da non dimenticare. Con Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e 007 Spectre ha totalizzato un totale di 235 vittime.