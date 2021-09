No Time To Die, a Matera l'anteprima italiana del nuovo film di James Bond: gli ospiti

Si terrà a Matera il 29 settembre l'anteprima italiana di No Time To Die, il prossimo film di James Bond, l'ultimo con Daniel Craig: tra gli ospiti della serata anche Gina Lollobrigida.

Non poteva tenersi in un'altra città l'anteprima italiana di No Time To Die: sarà Matera, il 29 settembre, a dare il benvenuto nel nostro Paese al nuovo film di James Bond, che nella città dei Sassi è stato in parte girato.

Il prossimo capitolo di 007 arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 30 settembre ma nella giornata precedente sarà il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri di Matera a ospitare la proiezione speciale di No Time to Die, in una serata evento fortemente voluta dalla Lucana Film Commission.

Ospiti d'onore della serata saranno due interpreti di primo piano delle precedenti avventure di James Bond: Giancarlo Giannini, protagonista di Quantum of Solace (2008) e Casino Royale (2006), e Maria Grazia Cucinotta, protagonista femminile in Il mondo non basta (1999) e Gina Lollobrigida, amica e attrice al fianco di Sean Connery, il primo interprete di 007, in La donna di paglia (1964).

Sarà questa anche l'occasione in cui la città di Matera assegnerà a Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta il prestigioso premio I Sassi d'Oro quale riconoscimento per il loro contributo alla saga dell'agente segreto più noto del mondo. Mentre la Lucana Film Commission omaggerà con un Premio alla Carriera Gina Lollobrigida.

No time to Die: Daniel Craig per le strade di Matera

Nella Capitale europea della cultura 2019 le riprese sono state un lavoro corale, impossibile senza la collaborazione entusiasta delle maestranze locali, presenti alla serata, che hanno fornito un supporto allo straordinario progetto che contribuirà al consolidamento dell'immagine di Matera e di tutta la Basilicata, come location ideale. Uno scenario incantevole e fragile in cui l'imponente macchina cinematografica che sostiene la produzione di No Time to Die ha potuto muoversi con abilità e con sorprendenti effetti speciali, grazie anche all'esperienza dei lavoratori lucani, profondi conoscitori dei Sassi ed esperti supporter dei cineasti.

La serata è organizzata dalla Lucana Film Commission con il supporto del Comune di Matera e dell'APT Basilicata e in collaborazione con la Eon Productions, la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures e Universal Pictures International Italy, con l'organizzazione della Tiziana Rocca Production.