No Time To Die: Daniel Craig si è allenato per più di un anno in vista delle riprese

Tra allenamento e dieta, Daniel Craig ha iniziato a mettersi in forma un anno fa in vista delle riprese di No Time To Die, il nuovo film della saga spionistica più celebre del cinema

Daniel Craig ha recentemente completato le riprese di No Time To Die, quinto (e, almeno per lui, ultimo) capitolo della saga che lo vede nei panni di James Bond; l'attore cinquantaduenne si è preparato rispettando un intenso regime di allenamento che è durato un anno intero.

Simon Waterson lavora come personal trainer per Craig dal 2005 e questa volta ha trascorso un anno con l'attore per aiutarlo a prepararsi per No Time To Die. Waterson ha dichiarato che la dieta dell'attore è sempre stata la base di tutto:

"Daniel inizia la giornata con pane di segale, uova in camicia, avocado e kimchi, a volte un po' di cavolo e alcuni shot di curcuma. Dopo altri shot di limone e zenzero ci prepariamo per iniziare l'allenamento. Oh, sai, anche un caffè, di solito."

E questa è solo una piccola parte della dieta seguita dall'attore al fine di mettersi in forma per interpretare il ruolo di Bond. Secondo Waterson, Craig avrebbe alternato pasti vegetariani a pasti ricchi di proteine per tutta la settimana, con l'eccezione del venerdì che invece era dedicato alla carne rossa. Occasionalmente l'attore si sarebbe concesso una birra durante i giorni liberi.

Ciò che Craig è stato costretto ad evitare, mentre si stava allenando per diventare James Bond, è altrettanto importante. Waterson ha detto che, su suo consiglio, l'attore ha smesso di fumare quando i due hanno iniziato ad allenarsi insieme:

Ho bussato alla sua porta e lui mi ha detto: "Salve, sei il mio personal trainer?" Ho detto di sì. E lui ha detto ... "Questa? No eh?"

E io gli ho risposto: "Fa che sia l'ultima!"

Waterson ha affermato di essersi concentrato principalmente su esercizi di tipo HIIT, inclusi affondi e mountain climbers. La durata delle sessioni di allenamento, inizialmente di oltre 12 ore, è stata ridotta lavorando su più muscoli contemporaneamente. In ogni caso il duro lavoro dell'attore è stato sicuramente ripagato, Daniel Craig era chiaramente all'altezza delle esigenze fisiche del ruolo nonostante l'infortunio subito sul set durante le riprese. Da quello che abbiamo visto finora di No Time to Die, Daniel Craig sembra essere più in forma che mai.