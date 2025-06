Knives Out 3, Netflix annuncia la data d'uscita con il primo teaser trailer e una parata di star al TUDUM

Annunciata al TUDUM 2025 di Los Angeles la data di uscita di "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", il terzo capitolo della saga con Daniel Craig.

Era uno dei grandi eventi del TUDUM, Knives Out 3, il terzo capitolo del franchise giallo di Rian Johnson. E Netflix non ha deluso le attese, svelando non soltanto la data di uscita, ma regalando anche il primo teaser trailer del film.

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", debutterà sulla piattaforma il 12 dicembre 2025, e a svelarlo sul palco del TUDUM, oltre a Rian Johnson, è stata una parata di stelle, capitanate proprio da lui, Daniel Craig, che tornerà ancora una volta a vestire i panni del detective Benoit Blanc, con un look tutto nuovo.

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" si prepara a svelare nuovi enigmi

Il detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, si prepara ad affrontare il suo caso più pericoloso in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", terzo capitolo della celebre saga diretta da Rian Johnson. Dopo "Knives Out" e "Glass Onion", questa nuova avventura promette di immergere gli spettatori in un mistero avvolto da atmosfere gotiche e suggestive. Il teaser recentemente rilasciato mostra una chiesa e un cimitero, accompagnati dal rintocco crescente di una campana, creando un'atmosfera inquietante.

Il film vanta un cast eccezionale: oltre a Craig, ci saranno Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Le riprese si sono svolte a Londra tra giugno e agosto 2024, con la partecipazione del direttore della fotografia Steve Yedlin e del compositore Nathan Johnson, collaboratori abituali di Johnson.

Knives Out 3 viene descritto come il caso più pericoloso affrontato da Blanc: questa volta il detective potrebbe esplorare temi più oscuri e profondi rispetto ai precedenti capitoli. Il titolo stesso, che richiama una canzone degli U2, suggerisce un tono più cupo e riflessivo. Con un cast di alto livello e una trama avvolta nel mistero, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" si preannuncia come uno dei film più attesi del 2025.