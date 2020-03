Daniel Craig, le foto sexy su GQ: 007 scalda l'attesa per il film

Le foto sexy di Daniel Craig pubblicate sul magazine GQ vi lasceranno senza fiato e scalderanno la lunga attesa per No Time to Die.

Daniel Craig si spoglia e le sue foto sexy pubblicate dall'edizione britannica di GQ faranno impazzire i fan dell'attore inglese, che di recente è tornato a interpretare l'agente 007 per l'ultima volta nel film No Time to Die.

Nelle foto che potete vedere qui, Daniel Craig si mostra a torso nudo, con un fisico perfetto a 52 anni e in tantissime pose, una più audace dell'altra. L'ambientazione del photoshoot, a cura di Lachlan Bailey, è di sapore vintage, ma a quello si fa caso in un secondo momento. L'attore, interprete di James Bond negli ultimi film della saga, è seminudo, in boxer e occhiali da sole, con i jeans sbottonati e in qualche foto appare anche vestito (a questo link potete vedere altre foto del servizio)

Nella lunga intervista che accompagna le foto su GQ Daniel Craig parla della sua ultima interpretazione nella saga di James Bond. No Time to Die, 25esimo film del franchise, l'attore lascerà il ruolo ad un "erede" di cui si parla da tempo. No Time to Die sarebbe dovuto uscire ad aprile, ma a causa dell'attuale emergenza sanitaria, la produzione ha deciso di rimandare l'uscita a novembre.

Per Daniel Craig si tratta del quinto film in cui interpreta il ruolo di 007: l'attore aveva fatto il suo debutto nella storica saga con Casino Royale del 2006, ereditando il ruolo da Pierce Brosnan. Quando la produzione ufficializzò il suo nome come interprete di Bond, molti fan criticarono la scelta pensando che Craig fosse troppo biondo, poi si sono ricreduti quando hanno visto la star in azione nel film di Martin Campbell.