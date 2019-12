No Time To Die, Rami Malek: "Ecco come Bohemian Rhapsody ha influenzato il mio villain"

Il nuovo avversario dell'agente 007 in No Time To Die, Rami Malek, ha svelato come il suo villain è stato influenzato dall'esperienza sul set di Bohemian Rhapsody.

No Time To Die, l'ultimo film sull'agente 007 interpretato da Daniel Craig, vedrà l'arrivo di un nuovo avversario per James Bond, un villain interpretato da Rami Malek che, a quanto pare, è stato molto influenzato dal suo lavoro in Bohemian Rhapsody per questo personaggio.

No Time to Die: un'immagine del trailer

L'attore Premio Oscar ha, infatti, svelato in una recente intervista che il ruolo di Freddie Mercury, che gli ha fruttato un Oscar, lo ha portato ad avere un approccio originale nell'esperienza di No Time to Die: "Se fossi andato lì e avessi provato a realizzare una copia carbone di qualcuno, che gioia o divertimento sarebbe stato? Credo che questa sia stata una lezione che ho imparato dal signor Freddie Mercury. Se non è originale, perché disturbarsi? Ho preso alcuni dettagli dai miei [personaggi] preferiti. Ma ho provato ogni giorno a infondere a questo personaggio qualcosa che avesse senso per lui, ma allo stesso tempo che potesse essere scioccante o snervante."

Un approccio decisamente ottimale quello di Rami Malek, che ha dimostrato la sua bravura l'anno scorso in Bohemian Rhapsody. Ora, molti sono curiosi di vederlo nei panni di un cattivo, anche perché dovrà confrontarsi con predecessori come Mads Mikkelsen e Javier Bardem, villain in Casino Royal e Skyfall.

Ma Rami Malek non sarà l'unica figura malvagia all'interno di No Time to Die, infatti dai contenuti rilasciati fin'ora abbiamo visto la presenza di Blofeld, interpretato da Christopher Waltz e introdotto già in Spectre. Non ci resta che aspettare il prossimo aprile per scoprire come James Bond affronterà i suoi due avversari.

No Time To Die è diretto da Cary Fukunaga e nel cast, oltre a Daniel Craig e Rami Malek, ci saranno Léa Seydoux (Dr. Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Moneypenny), Ralph Fiennes (M), Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Lashana Lynch, Ana De Armas e Dali Benssalah.