No Time to Die, 007 muore nel film: la teoria che circola tra i fan

Quando mancano due mesi all'uscita al cinema di No Time to Die, continua a circolare la teoria secondo la quale 007 muore nel film che vedrà Daniel Craig interpretare James Bond per l'ultima volta.

Nuove emergenze sanitarie permettendo, l'uscita di No Time to Die è ormai vicina. Il film diretto da Cary Fukunaga, che rappresenterà il 25esimo capitolo della saga legata all'agente James Bond, ha visto slittare la sua data d'uscita di parecchi mesi a causa della pandemia globale che ha portato alla chiusura dei cinema in tutto il mondo. Inutile sottolineare che questo slittamento non ha fatto altro che aumentare ulteriormente l'hype per il film che porterà l'attore Daniel Craig a dire addio al personaggio di 007 dopo cinque film ed un'esperienza lunga quindici anni.

No Time To Die: Lashana Lynch in una foto del film

Dopo l'uscita del nuovo trailer, si fa sempre più largo la teoria secondo la quale nel film vedremo morire 007, anche se non dovrebbe trattarsi del personaggio interpretato da Daniel Craig. Scopriamo perché: Innanzitutto, ricordiamo che nel film vedremo all'opera Lashana Lynch (Captain Marvel), chiamata ad interpretare il personaggio di Nomi. Si tratta di un altro agente "00", nuova arrivata nell'MI6, entrata in servizio dopo che lo 007 di Daniel Craig si è ritirato. Questo dettaglio aveva inizialmente alimentato voci e speculazioni sul fatto che Nomi sarebbe stato il "nuovo James Bond", una teoria che è stata presto smentita anche dalla produttrice della saga, Barbara Broccoli, secondo la quale James Bond non subirà mai un genderswap. Nel 2018, Broccoli aveva dichiarato: "Bond è un maschio. È un personaggio maschile. È stato scritto come un maschio e penso che probabilmente rimarrà come un maschio". Tuttavia, se Nomi acquisisse il numero di codice 007 dopo il ritiro di Bond, in No Time To Die potrebbe avvenire l'uccisione della 007 di Lynch che diventerebbe un pretesto per riportare Bond in servizio.

Insomma, una teoria di certo non banale, forse un po' stravagante, ma che non sembra essere del tutto campata in aria. Sarebbe probabile ed anche logico vedere Lashana Lynch come la nuova 007. Anche se non eredita il nome James Bond, questo la renderebbe essenzialmente la sostituta di Craig. Magari uccidere lo 007 di Craig renderebbe più facile l'inserimento del prossimo Bond ma è anche vero che la morte del personaggio di Lynch sarebbe un colpo di scena molto più inaspettato che potrebbe lasciare gli spettatori spiazzati. Dopotutto, se No Time To Die vedesse il personaggio di Lynch assumere il titolo di 007, l'ultima cosa che gli spettatori si aspetterebbero è che questa nuova protagonista muoia durante una delle sue prime missioni.