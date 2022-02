No - Nope: il primo trailer ufficiale del nuovo film di Jordan Peele

Volente o nolente, Jordan Peele è il regista che ha più fatto parlare di sé nel corso degli ultimi anni. Adesso, Universal Pictures ha distribuito il primo trailer ufficiale di No - Nope, il nuovo film diretto dal regista di Scappa - Get Out e Noi.

Con due soli film alle spalle, Jordan Peele si è affermato come uno degli household name principali a Hollywood. Vincitore di un Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale, il regista è tornato dietro la macchina da presa con No - Nope, la cui trama è ancora avvolta nel mistero. In occasione della finale del Super Bowl, Universal Pictures ha distribuito il primo trailer ufficiale del nuovo film di Jordan Peele.

Interpretato da Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun, No - Nope sembrerebbe raccontare un'invasione aliena. Il trailer è estremamente intrigante e promette faville!

No - Nope arriverà al cinema grazie a Universal Pictures il 22 luglio 2022. Finora, Jordan Peele ha legato il suo nome a Scappa - Get Out e a Noi. Il regista si è occupato anche della sceneggiatura e produzione di Candyman, e della produzione di Lovecraft Country, The Twilight Zone e Hunters.