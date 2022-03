No - Nope, il nuovo poster del film diretto da Jordan Peele

Prima di vedere No - Nope nelle sale, il nuovo film diretto da Jordan Peele bisognerà attendere fino all'estate, tuttavia un poster anticipa l'atmosfera e forse qualche dettaglio del progetto.

Nell'immagine si vede infatti un alieno fluttuare nell'aria e intorno all'animale fluttuano vari oggetti e anche quelli che sembrano essere degli alieni.

Nope: il poster del film

No - Nope, diretto da Jordan Peele arriverà nei cinema americani il 22 luglio 2022.

Il direttore della fotografia del film è Hoyte Van Hoytema, da tempo collaboratore di Christopher Nolan che ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie al lavoro compiuto con Dunkirk.

Nel cast di Nope ci saranno Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. Tra gli interpreti c'è spazio anche per Barbie Ferreira, Brandon Perea e Michael Wincott.

Al centro della trama ci saranno James e Jill Underwood, coppia interpretata da Kaluuya e Palmer, proprietari dell'unico ranch in cui si allevano cavalli gestito da persone di colore in una piccola cittadina della California. I coniugi e altri abitanti si ritrovano al centro di un evento misterioso e anormale che minaccia di stravolgere la loro vita.

Jordan Peele ha portato al successo Get out, arrivato a quota 255 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo, e Us che ha replicato l'accoglienza dal punto di vista economico.