No Man of God: il trailer del film con Elijah Wood e Luke Kirby sulla storia di Ted Bundy

Elijah Wood e Luke Kirby sono i protagonisti del film No Man of God, in cui si racconta la storia di Ted Bundy, e il trailer regala le prime scene.

No Man of God è il nuovo film con star Elijah Wood ispirato alla storia di Ted Bundy e il trailer mostra le prime scene del progetto che verrà distribuito nelle sale americane il 27 agosto.

Nel video si assiste a quello che accade quando l'analista dell'FBI Bill Hagmaier inizia a interagire con il serial killer Ted Bundy, nel tentativo di capire le sue motivazioni. Nel filmato si vedono i dialoghi tra i due in carcere prima della sua esecuzione. Il giovane cerca quindi di scoprire perché ha ucciso, ma entrare nella sua mente potrebbe avere delle conseguenze.

Il film No Man of God è stato diretto da Amber Sealey e la sceneggiatura è stata scritta da Kit Lesser usando le vere trascrizioni degli incontri tra Bill Hagmaier e Ted Bundy.

Elijah Wood e Luke Kirby interpretano i due protagonisti, mentre nel cast ci sono anche Aleksa Palladino nel ruolo di Caroline Liebberman, e Robert Patrick in quello di Roger Depue.

Il film è ambientato negli anni '80. Dopo la condanna a morte, Ted Bundy ha accolto la richiesta di condividere i dettagli dei suoi crimini, ma solo a una persona. Durante il primo periodo delle attività dei profiler, Bill Hagmaier ha incontrato Bundy nella speranza di capirne la psicologia e poter dare delle risposte alle famiglie delle vittime. Hegmeier entra nella mente oscura e contorta di Bundy, sviluppando un rapporto complicato che nessuno dei due poteva prevedere.