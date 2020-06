Elijah Wood protagonista di No Man of God, sulla storia di Ted Bundy

Elijah Wood sarà uno dei due protagonisti del film No Man Of God che racconterà la storia del serial killer Ted Bundy.

Elijah Wood sarà uno dei protagonisti di No Man of God, prodotto da XYZ, e che riporterà sugli schermi la storia di Ted Bundy.

La star del film Il Signore degli Anelli avrà anche il ruolo di produttore collaborando con un team che comprende Scott Derrickson, Daniel Noah, Lisa Whalen e Kim Sherman.

Il film No Man of God sarà ambientato prevalentemente all'interno di una sala interrogatori e si baserà sulle trascrizioni reali delle conversazioni tra l'analista dell'FBI Bill Hagmaier, ruolo affidato a Elijah Wood, e il serial killer Ted Bundy che si sono svolte dal 1984 al 1989. Il film seguirà il complicato rapporto che si è formato tra i due uomini durante gli ultimi anni trascorsi dall'omicida nel braccio della morte.

Alla regia ci sarà Amber Sealey, mentre la sceneggiatura è stata firmata da C. Robert Cargill. Per ora non è ancora stato scelto l'interprete per il ruolo di Ted Bundy.

Elijah Wood ha recentemente recitato nella commedia a sfumature horror Come to Horror ed è apparso nella memorabile reunion virtuale della trilogia diretta da Peter Jackson organizzata da Josh Gad.