Nine Perfect Strangers: un teaser svela la data di uscita sugli schermi americani

Nine Perfect Strangers, la nuova miniserie con protagonista Nicole Kidman, grazie a un nuovo teaser ha una data di uscita: il 18 agosto l'adattamento televisivo del romanzo scritto da Liane Moriarty debutterà sugli schermi americani di Hulu.

Il video mostra brevemente i protagonisti del racconto mentre stanno attendendo la direttrice della struttura esclusiva in cui stanno soggiornando per sottoporsi a una terapia che dovrebbe dare alla loro vita una svolta in positivo.

Amazon Prime Video distribuirà in streaming, anche in Italia, la miniserie in otto parti al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, portando agli abbonati la storia di nove cittadini stressati che cercano guarigione e trasformazione in un resort gestito da Masha (Nicole Kidman). Il problema è che questi nove sconosciuti "perfetti" non hanno idea di cosa li aspetta.

Girato in Australia, il cast dello show Nine Perfect Strangers include Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.

Le 60 serie TV su Amazon Prime Video da vedere

Nine Perfect Strangers è ispirato al romanzo di Liane Moriarty del 2018. Creato da John Henry Butterworth e David E. Kelley, già autore di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ispirato a un altro romanzo della Moriarty, lo show vede nel cast anche Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Luke Evans, Michael Shannon e Regina Hall.