Nikolaj Coster-Waldau: la star de Il trono di spade nel pilot della serie FX Gone Hollywood

Nikolaj Coster-Waldau: da Il trono di spade alla giungla dello show business anni '80 in Gone Hollywood.

La star de Il trono di spade, Nikolaj Coster-Waldau, sarà protagonista del pilot della serie FX Gone Hollywood.

Nikolaj Coster-Waldau in una scena del film Headhunters

L'interprete di Ser Jaime Lannister si unisce allo show scritto da Scott Rudin ambientato negli anni '80. La storia è incentrata su un gruppo di manager di talent uniscono le forze dando vita alla loro agenzia e si trovano a dover affrontare burocrazia e debiti, ma il team cambierà per sempre il modo in cui vengono venduti i film. Lo show mescolerà eventi realmente accaduti con personaggi fictional, come gli stessi protagonisti.

In Gone Hollywood il danese Nikolaj Coster-Waldau interpreterà Jack DeVoe. Al suo fianco troviamo John Magaro di Umbrella Academy e Lola Kirke di Mozart in the Jungle, oltre a Jonathan Pryce, Ben Schnetzer e Judd Hirsch.

Il pilot è firmato dallo sceneggiatore Ted Griffin, che sarà anche lo showrunner.

Il Trono di Spade: il segreto di Cersei svelato da Lena Headey e da una scena tagliata

A breve rivedremo Nikolaj Coster-Waldau al cinema in Domino, nuovo thriller di Brian De Palma, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019.