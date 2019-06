Il Trono di Spade: il segreto di Cersei svelato da Lena Headey e da una scena tagliata

Il Trono di Spade è finita senza chiarire se Cersei fosse davvero incinta, ma un scena tagliata promette di far luce su quello che secondo molti è stato solo l'ennesimo inganno della Mad Queen.

A svelare l'esistenza di un piano diverso per la sua gravidanza è stata Lena Headey, di recente ospite di un convention tenutasi a Monaco, in Germania. L'attrice, che per 8 anni ha interpretato la regina di Approdo del Re, ha raccontato che i piani originari della sceneggiatura erano diversi perchè Cersei avrebbe dovuto perdere il bambino: "Abbiamo girato una scena in cui lei perdeva il bambino. Per Cersei si sarebbe trattato di una grandissimo trauma. Mi è piaciuto girare quella sequenza perchè ho pensato che sarebbe stato un momento davvero intenso. È stato per la stagione 7, ma in fase di montaggio hanno deciso di tagliarla".

Di conseguenza, per tutto il resto della 7 e per la stagione 8 de Il trono di spade, la regina Cersei era effettivamente incinta. Messi a tacere, dunque, tutti coloro che ipotizzavano che la gravidanza fosse solo un finto pretesto per tenere Jaime legato a sè, o per ottenere l'obbedienza di Euron Greyjoy, resta comunque il rimpianto per uno stratagemma che poteva essere sfruttato meglio.

Come, d'altronde, nel corso della stagione 8, tutta la vicenda di Cersei, dall'abbandono di Jaime fino alla morte, per cui la stessa Lena Headey ha espresso delle rimostranze. "Avrei voluto una morte migliore per lei. Ovviamente ciascuno di noi ha sognato la sua morte. La serie sarebbe potuta andare in qualsiasi direzione. Onestamente mi sono sentita un po' dispiaciuta ma penso anche che era impossibile potesse piacere a tutti".