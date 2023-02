Nikolaj Coster-Waldau e Romola Garai sono i protagonisti di Virtue, il nuovo horror gotico di Joanna Coates

Nikolaj Coster-Waldau (Il trono di spade) e Romola Garai (Dirty Dancing 2) guideranno il cast di Virtue, il nuovo horror gotico diretto da Joanna Coates. Prodotto da HanWay Films, la pellicola sembra promettere una storia che mescola elementi provenienti dal medioevo con il soprannaturale e alcune deviate credenze dell'epoca.

In base a quanto recentemente riportato da The Hollywood reporter, al centro di Virtue troveremo la storia di Sir Peter (Nikolaj Coster-Waldau) un eroico cavaliere che, dopo aver trascorso anni all'estero, torna dalla guerra col figlio adolescente e i compagni d'armi nel 1350. In patria, però, trovano una situazione devastata dalla peste e governata da disordini sociali, superstizione e paura.

Dopo aver impedito a una strega di bruciare sul rogo, Sir Peter giura di salvare Fraya (Romola Garai), l'ultimo abitante del villaggio a svanire in una foresta infestata da cui la gente del posto è terrorizzata. Desideroso di ristabilire il suo nome e autorità il cavaliere parte accompagnato, ma, durante la coraggiosa ricerca, le buone intenzioni prendono una piega inaspettata, e il caos comincia a regnare sovrano quando forze sinistre circondano lui e i suoi uomini. Sir Peter è costretto a confrontarsi e persino a sacrificare la propria umanità e famiglia per il bene dell'ordine e del suo popolo.

"Il Medioevo e le fiabe classiche presentano un mondo elementare che rafforza l'ordine patriarcale con cavalieri in armature scintillanti intenti a salvare le damigelle in pericolo", ha affermato Gabrielle Stewart, CEO di HanWay Films. Il produttore ha aggiunto: "La virtù delle premesse vi trascinerà in un viaggio emozionante e spaventoso, sovvertendo questo mondo e sfidando il genere e le strutture di potere che protegge".

Alex Cook sta producendo Virtue per 10 08 Films Ltd. con Nikolaj Coster-Waldau, Steve Bakken e Joe Derrick per Ill Kippers. I produttori esecutivi includono HanWay Films, James Brown e Matthew James Wilkinson.