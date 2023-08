Nightwing, il film DC di Chris McKay è ufficialmente 'morto'?

Uno dei personaggi più attesi sul grande schermo dai fan DC è sicuramente Nightwing, ovvero Dick Grayson, ma sembra che il nuovo corso del DCU non permetterà ai piani di Chris McKay, che voleva dedicargli un film, di vedere la luce.

Niente più film su Nightwing?

Era da tempo che si vociferava di un film su Nightwing diretto da Chris McKay (The Lego Batman Movie), e lo stesso regista aveva più volte dichiarato di voler portare le avventure di Dick Grayson sullo schermo.

Tuttavia, sembrerebbe che nel nuovo universo DC di James Gunn e Peter Safran non ci sarebbe spazio per tale progetto, almeno per ora.

A confermarlo è Umberto Gonzalez di The Wrap, che sotto un tweet in cui ci si augurava un esito positivo per la realizzazione del film su Nightwing, risponde senza troppi giri di parole che "Il progetto è morto_".

Il DCU

Per ora è comunque difficile dire chi sarà parte e chi no, e in quale forma e versione, nel DCU che hanno in mente i due produttori.

Gunn ha recentemente affermato di stare creando una mappa del mondo DC estremamente dettagliata, dando speranze a chi vorrebbe vedere il proprio personaggio preferito in azione, quale che possa essere.

Tuttavia, dobbiamo ancora vedere realizzato il primo dei film in lavorazione per il Capitolo 1 del DCU, ovvero Superman: Legacy, per cui resta da vedere se in futuro anche Nightwing non possa fare capolino...