DC Universe: James Gunn parla di Chris Pratt e svela l'esistenza di una mappa del mondo tratto dai fumetti

James Gunn ha rivelato che nel delineare i nuovi progetti che compongono il DC Universe si sta prestando molta attenzione ai dettagli, arrivando persino a creare una mappa per avere un'idea chiara dei luoghi dove si svolgono gli eventi. Il regista, rispondendo ai fan su Threads è inoltre tornato a parlare della possibilità che Chris Pratt venga coinvolto nei prossimi progetti in fase di sviluppo.

Una mappa del DC Universe

Dopo l'uscita di Blue Beetle nelle sale, un fan ha chiesto a James Gunn se tra le fila dei DC Studios hanno pensato a dove si trovano tutti gli eroi e a quanto, dal punto di vista geografico, siano vicini, o lontani, uno dall'altro nell'universo tratto dai fumetti. Il regista ha quindi rivelato: "Stiamo creando una mappa incredibilmente dettagliata di quel mondo".

Il coinvolgimento dei Guardiani

James ha inoltre voluto chiarire le voci e le ipotesi riguardanti un potenziale coinvolgimento delle star di Guardiani della Galassia nei progetti della DC. Un fan ha infatti chiesto se Chris Pratt o Pom Klementieff, interpreti di Star-Lord e Mantis, potrebbero apparire come guest star nel ruolo di se stessi nella seconda stagione di Peacemaker. Gunn ha però smentito le ipotesi sottolineando: "Ci sono dei motivi per cui non vorrei che nessuno di loro interpreti se stesso nel DCU".

Il co-CEO dei DC Studios non è però entrato nei dettagli della sua dichiarazione, lasciando il dubbio che abbia intenzione di affidare alle due star un personaggio presente in un film o una serie tv.

Per ora non resta che attendere cosa accadrà nell'universo della DC e nuovi dettagli riguardanti Superman: Legacy, il film scritto e diretto da Gunn la cui uscita è prevista per l'11 luglio 2025.