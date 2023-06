DCU: James Gunn sapeva che avrebbe ricevuto una montagna di critiche quando ha accettato il lavoro

Il DC Universe è un progetto ambizioso ma estremamente delicato. James Gunn, leader del franchise insieme a Peter Safran, è sempre stato consapevole che avrebbe ricevuto delle critiche accettando di prendersi cura del nuovo corso DC dopo gli anni trascorsi nel Marvel Cinematic Universe.

Intervistato nel podcast Inside of You, Gunn ha dichiarato di aver sempre saputo il rischio corso accettando il DC Universe e si sente pronto a subire l'eventuale contraccolpo:"Sapevo che ci sarebbero state molte sfide mentre ci imbarcavamo in quel viaggio, perché le persone hanno idee diverse su come dovrebbero essere le cose. Le persone le hanno su ogni sorta di cosa che amano, sia che amino le cose del DCEU, sia che amino le cose dell'Arrowverse, le cose dei mondi animati o qualsiasi altra cosa. Sapevamo che sarebbe stato un anello di fuoco che avremmo dovuto attraversare".

La presenza di Peter Safran ha fatto la differenza:"Ciò che ha reso il ruolo affascinante per me alla fine è che anche loro sono andati da Peter all'inizio. E lui era allo stesso modo. Ma ciò che alla fine è diventato affascinante per me è stato farlo con Peter".

Il primo film del DC Universe sarà Superman: Legacy, in uscita nel 2025.