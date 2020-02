Nightmare, Robert Englund: "Sono troppo vecchio per interpretare Freddy"

Nightmare potrebbe non avere più tra i suoi protagonisti Robert Englund: la star del franchise horror cult ha infatti rivelato ai fan che probabilmente non riprenderà più il ruolo di Freddy Krueger perché si considera troppo vecchio.

L'attore ha recitato per l'ultima volta nel franchise in occasione del film Freddy vs Jason, arrivato nelle sale nel 2003. Robert Englund, parlando a Entertainment Weekly di un potenziale ritorno di Nightmare - Dal profondo della notte sugli schermi, ha spiegato: "Non penso che mi trasformerò nuovamente grazie al make up. Sono un po' troppo vecchio per quelle cose. Non sarei in grado di interpretare al meglio Freddy".

L'attore non ha però escluso con grande ironia una possibile apparizione in un potenziale "film inedito" molto particolare: "Penso che se lo facessi sarebbe probabilmente in stile Freddy vs. Viagra".

Nel reboot del 2010 la parte era già stata affidata a Jackie Earle Haley e il progetto era stato un fallimento dal punto di vista della critica e dell'accoglienza del pubblico.

Englund ha però sottolineato che molti giovani sceneggiatori e aspiranti registi ossessionati dal genere horror hanno delle idee interessanti per quanto riguarda un possibile film di Nightmare. Robert ha dichiarato: "Vorrei che mi invitassero sul set se decidessero di realizzare un reboot di Nightmare 3 - I guerrieri del sogno. Mi piacerebbe tornare e forse interpretare un analista dei sogni, la donna nelle sessioni di terapia che non crede che esistano nulla di simile a un incubo collettivo condiviso da un gruppo di persone". L'attore ha raccontato: "Penso che sarebbe divertente per i fan, sarebbe divertente per me interpretare la parte che in origine era di una donna e fare un cambiamento. Penso che sia una specie di tradizione nel genere horror realizzare dei cameo come quelli, quindi sarebbe divertente per me. Ma non ho idea se gireranno un reboot o creeranno delle storie completamente nuove o se ritorneranno indietro per girare prequel o storie delle origini legate al mito di Freddy Krueger. Non so cosa stanno programmando. Sto semplicemente aspettando di avere notizie".