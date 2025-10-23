Jim Carrey nuovo Freddy Krueger? Il regista di Nightmare on Elm Street 3 sogna "una nuova direzione audace"

Da tempo i fan di Nightmare on Elm Street si chiedono quale potrebbe essere l'attore degno di ereditare lo scettro di Freddy Krueger nel franchise dopo il congedo dal ruolo di Robert Englund.

La proposta, sicuramente suggestiva, arriva da Chuck Russell, co-sceneggiatore e regista di Nightmare on Elm Street 3, nonché regista di uno dei cult comici anni '90, The Mask - Da zero a mito.

Chuck Russell propone Jim Carrey per Nightmare

Secondo il regista, potrebbe essere proprio Jim Carrey, protagonista del film del 1994, il perfetto erede di Robert Englund. Intervenuto in un podcast, Chuck Russell ha spiegato.

Primo piano di Jim Carrey in Dark Crimes

"Jim, secondo me, potrebbe fare praticamente qualsiasi cosa, se ci mettesse il cuore" ha spiegato Russell "Per Jim, dovremmo fare qualcosa che rappresenti un nuovo salto creativo nella serie di Elm Street, un po' come quello che fece Wes [Craven] con il suo New Nightmare. Penso che Jim lo prenderebbe in considerazione, e io stesso vorrei coinvolgerlo solo se ci fosse una direzione davvero audace per la saga".

Il ruolo di Freddy Krueger tra Robert Englund e il futuro

Qualche anno fa, Robert Englund, storico interprete del personaggio, dichiarò pubblicamente di aver intenzione di ritirarsi perché si considera troppo vecchio per tornare ad interpretare Freddy.

La sua ultima interpretazione risale al 2003 in Freddy vs. Jason, oltre all'episodio di The Goldbergs nel 2018. Nel 2010, il ruolo fu affidato nel remake a Jackie Earl Haley, nel film basato sull'originale di Wes Craven.

Chuck Russell sarebbe molto interessato a realizzare un nuovo film su Freddy Krueger nel caso qualcuno dovesse proporgli un soggetto interessante e ha ricordato che la stessa Patricia Arquette, volto di Kristen Parker nella saga, ha già dato la sua piena disponibilità ad un ritorno in un nuovo progetto per il grande schermo. Prima di pensarci bisogna trovare un nuovo Freddy Krueger: potrebbe essere davvero Jim Carrey?