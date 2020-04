Nightmare: il cast canta la nuova canzone dei film contro la Pandemia

Ricordate la celebre e inquietante canzone dei film di Nightmare? Quella canzoncina infantile che spesso sanciva l'ingresso in un nuovo incubo. Ebbene il cast della saga ha preso parte ad una reunion speciale in video in cui la canzone è stata riadattata all'incubo che stiamo vivendo adesso, quello della pandemia, dell'autoisolamento, dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Ad interpretare la nuova canzone di Nightmare - Dal profondo della notte, ritroviamo Heather Langenkamp, Lisa Wilcox, Mark Patton, Andras Jones, Ken Sagoes, Brooke Theiss, Toy Newkirk, Ira Heiden e Brooke Bundy. Manca Freddy Krueger, ma Robert Englund ha lanciato un appello a seguire le norme igieniche contro il Coronavirus.

Come potete vedere e ascoltare nel video, la canzone è stata rivisitata a tema Coronavirus e oltre a ricordare che il Covid non è "una semplice influenza", invita a lavarsi le mani più spesso, evitare di incontrare gli amici e gli assembramenti in generale, ed eventualmente consultare un terapista via Zoom nel caso l'autoisolamento risultasse troppo pesante dal punto di vista psicologico. Di seguito trovate il testo completo della nuova canzone.

1, 2... COVID's Not The Flu

3, 4... Wash Your Hands Some More

5, 6... Zoom Your Therapist

7, 8... Don't Congregate

9, 10... Never See Your Friends