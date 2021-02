Nightmare Before Christmas: il simpatico omaggio in uno sketch di Saturday Night Live

Pete Davidson ha omaggiato Jack Skeletron, protagonista di Nightmare Before Christmas, in uno sketch di Saturday Night Live.

Pete Davidson ha omaggiato Jack Skeletron, protagonista di Nightmare Before Christmas, in uno sketch di Saturday Night Live. Nel video, che potete vedere qui sotto, si tiene un concorso per eleggere il miglior performer con le gambe esili ("Mr. Chicken Legs" in inglese), e vari uomini esibiscono i talenti dei propri arti inferiori. A spuntarla è il personaggio interpretato da Davidson, che si esibisce vestito come il protagonista del celebre film d'animazione, regalandoci un esilarante balletto.

Uno sketch come quello dimostra la longevità culturale di Nightmare Before Christmas, uscito nel 1993 e divenuto un autentico cult, nonché oggetto di infinite liti tra cinefili su chi fosse il regista del progetto, dato che il nome di Tim Burton, creatore dei personaggi e produttore del lungometraggio, ha oscurato e oscura tuttora quello del cineasta Henry Selick, che rimane attivo nell'ambito dello stop motion con progetti come James e la pesca gigante e Coraline e la porta magica.

Il film è anche stato al centro di uno degli episodi di Oggetti di scena, serie di Disney+ dove il protagonista, un collezionista di oggetti usati in film di vario genere, si reca alla ricerca di quelli legati a vari titoli Disney, interagendo con persone che hanno contribuito ai lungometraggi in questione. Nel caso del film di Selick c'è anche l'intervento di Danny Elfman, storico collaboratore di Burton, autore delle musiche e, nella versione originale, voce canora di Jack Skeletron (che in Italia è doppiato da Renato Zero).

Nel 2019 si è cominciato a parlare di un nuovo episodio, anche se non era chiaro se si sarebbe trattato di un sequel, più volte richiesto dai fan, o di un remake live-action come da recente tradizione Disney. Chris Sarandon, voce di Jack in originale per le scene parlate, ha più volte affermato di essere disposto a tornare nei panni del personaggio.