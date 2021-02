Nightmare Before Christmas: il romanzo ideato come sequel racconterà la storia di Sally

Nightmare Before Christmas avrà un sequel letterario: Sally sarà la protagonista di un romanzo in arrivo nell'estate 2022.

Nightmare Before Christmas avrà un sequel, ma in versione romanzo, dedicato a Sally. La casa editrice Disney Publishing ha infatti assunto Shea Earnshaw per scrivere un romanzo young adult ambientato dopo gli eventi portati sul grande schermo nel 1993.

Al centro della storia raccontata tra le pagine del romanzo, che verrà pubblicato nel mese di luglio 2022, ci sarà Sally che ha sposato Jack dopo quanto accaduto in Nightmare Before Christmas. La protagonista, involontariamente, libererà un villain della Città di Halloween che metterà in pericolo Jack e le altre città dedicate alle festività, tra cui una che non era stata mostrata nel lungometraggio animato.

Una scena del film Nightmare Before Christmas

Shea Earnshaw ha dichiarato: "Questo nuovo romanzo, scritto dal punto di vista di Sally, è ambientato poco dopo la fine del film. Si tratta della storia d'amore, mai raccontata, di Sally e Jack e al tempo stesso permette di seguire l'evoluzione di Sally, mostrando in che modo affronta la sua nuova situazione di Regina delle Zucche nel Paese di Halloween. Spero possa dare ai fan una dose, a lungo attesa, di Sally, Jack e di tutti gli altri abitanti del Paese di Halloween oltre a introdurre un nuovo gruppo di personaggi oscuri e strani che spero i lettori ameranno".

La scrittrice ha inoltre dichiarato: "Una delle tematiche principali di The Nightmare Before Christmas era la lotta di Jack nel cercare di capire la propria identità. Si era stancato di essere il Re delle Zucche ed era alla ricerca di qualcosa in più, pianificando di prendere il controllo del Natale. In questo libro volevo realmente esplorare l'identità di Sally e capire meglio chi è ora e come si sia innamorata di Jack, oltre a mostrare come ha affrontato il ruolo di Regina delle Zucche ed esplorare come il passato ha avuto un'influenza sui suoi desideri, dubbi e sogni del presente. Cosa desidera realmente? Di cosa ha paura? E quanto è disposta a rischiare per salvare chi ama? Nel romanzo scopriremo che è disposta a rischiare molto. Sally è uno dei personaggi più coinvolgenti e ricchi di sfumature che io abbia mai scritto, ed è un onore poter raccontare la sua storia".