Nightmare Before Christmas, Henry Selick su un possibile spin-off: "Magari un cortometraggio su..."

È quasi ottobre, e per molti, questo significa che è quasi tempo di Nightmare Before Christmas. E di recente, il regista del film Henry Selick è tornato a parlare delle possibilità di realizzare altro ambientato in quel mondo, come magari un cortometraggio...

Che sia per voi un film di Halloween o di Natale, Nightmare Before Christmas è un'imprescindibile visione, specialmente durante le feste. Ma chissà se nel futuro del film in stop-motion del 1993 c'è anche un sequel.

In un'intervista con il sito Collider, il regista Henry Selick ha spiegato perché nonostante l'argomento sia spesso saltato fuori in passato, per lui un prosieguo della pellicola non sarebbe realizzabile (almeno, non in CGI, dovrebbe essere rigorosamente in stop-motion), ma ha anche aggiunto che forse un modo di raccontare altre storie appartenenti a quell'universo potrebbe esserci.

"L'idea di un cortometraggio spin-off non è mai venuta fuori in passato... Ma credo che Tim Burton [ideatore della storia e dei personaggi] potrebbe essere aperto all'idea di realizzarne uno" afferma Selick, e spiega "Dovrebbe essere qualcosa di fresco, un nuovo punto di vista che giustificherebbe la produzione di un sequel, ma un cortometraggio avrebbe senso. Un cortometraggio, magari, su Zero! Una storia dal suo punto di vista, il mondo visto da lui, oppure una tipica giornata nella sua vita"

Ma, conviene il regista "Credo sia un'idea fantastica, e fattibile. Secondo me Tim la sosterrebbe".

E voi, lo vorreste un cortometraggio sull'adorabile Zero?