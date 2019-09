Nightmare 2 - la rivincita: su Netflix in streaming da oggi

Nightmare 2 - la rivincita è su Netflix in streaming da oggi: il film è il sequel del film che lanciò la saga horror con Robert Englund nel ruolo iconico di Freddy Krueger.

La storia di Nightmare II: la rivincita vede protagonista Jesse Walsh, un ragazzo che insieme alla sua famiglia, si è trasferito a Springwood, nella casa che era stata di Nancy Thompson, al numero 1428 di Elm Street. Sono passati cinque anni dai terrificanti eventi che videro coinvolta Nancy insieme ai suoi amici e il fidanzati, che si ritrovarono ad affrontare Freddy Krueger, il serial killer sfigurato che aspetta le sue vittime nel mondo dei sogni. Anche a Jesse stanno succedendo cose strane: gli è capitato di sognare di essere sull'autobus che prende tutti i giorni per andare a scuola, quando l'autista, un uomo dal volto sfigurato, dirotta il mezzo e tenta di ucciderlo. Un incubo al quale ne seguiranno altri, ma nessuno crede a Jesse, tranne Lisa, una ragazza innamorata di lui.

Nightmare 2: la rivincita - Robert Rusler in una sequenza del film

Robert Englund torna ad interpretare Freddy Krueger anche in Nightmare 2 - la rivincita (titolo originale: A Nightmare on Elm Street 2 - Freddy's Revenge) ed è l'unico membro del del cast del primo capitolo che ritroviamo nel sequel. Mark Patton e Kim Myers sono i protagonisti di questo secondo film della saga che sarà ricordato anche per la curiosa sottotrama omoerotica (l'incubo che riguarda Jesse e il suo insegnante di educazione fisica, Schneider, che il ragazzo incontra in un leather bar frequentato da omosessuali). E' interessante notare che se nel cast del primo film c'è Johnny Depp, futura superstar del cinema, per Nightmare 2 c'è mancato davvero poco che il protagonista fosse Brad Pitt, che sarebbe diventato anche lui un divo.

Ricordiamo che su Netflix, nel catalogo di settembre, insieme a Nightmare 2 - la rivincita, trovate anche anche il primo film della saga e il terzo!