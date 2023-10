Night Swim: il trailer del nuovo film horror prodotto da Jason Blum e James Wan

Il 5 gennaio 2024 arriverà nei cinema americani Night Swim, il nuovo horror prodotto da Jason Blum e James Wan, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si vede una famiglia trasferirsi in una nuova casa con piscina e, successivamente, una teenager viene mostrata mentre gioca insieme a un amico, ritrovandosi alle prese con una situazione potenzialmente mortale.

Il nuovo progetto

Night Swim è prodotto da Atom Monster e Blumhouse Productions e si basa sull'omonimo corto di Bryce McGuire, che ha firmato anche la sceneggiatura e la regia del film.

Nel cast dell'horror ci sono Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren ed Elijah J. Roberts.

Al centro della trama c'è un ex campione di baseball che è costretto a ritirarsi a causa di una malattia degenerativa e si trasferisce in una nuova casa con la moglie, e i figli Izzy ed Elliot.

L'ex giocatore spera comunque di recuperare la forma fisica, sfruttando anche la piscina presente sul retro della casa, elemento che pensa possa aiutare anche i suoi figli a divertirsi.

Tutto cambia quando un oscuro segreto legato alla storia della casa scatena una forza malvagia che trascina la famiglia in un abisso di terrore.