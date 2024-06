Night Swim in blu-ray, la recensione: verrete trascinati in mezzo alla piscina e spaventati a morte

La recensione di Night Swim in blu-ray: l'edizione Plaion dell'horror "acquatico" vanta un reparto audio-video che trascina lo spettatore in mezzo alla piscina e lo terrorizza.

C'è una piscina maledetta al centro di Night Swim, un thriller soprannaturale diretto da Bryce McGuire che fa dell'acqua un elemento fondamentale nella costruzione della tensione. Nel film con Wyatt Russell e Kerry Condon, Ray e la sua famiglia si trasferiscono in una casa con piscina, adatta al divertimento dei ragazzi ma anche alla fisioterapia, di cui necessita a causa della sua malattia. Su di lui la piscina ha un effetto rigenerante, ma accadono alcuni incidenti che fanno emergere un oscuro segreto dal passato della casa: nell'acqua c'è una forza maligna che trascinerà la famiglia in una spirale di terrore.

Wyatt Russell è tra i protagonisti del film

Ci sono tutti gli elementi per fare di Night Swim un prodotto homevideo ambito dagli appassionati di horror, che troveranno in effetti nel blu-ray targato Plaion Pictures un'edizione di ottima qualità tecnica, adatto ad assaporare tutti gli aspetti più terrificanti del film, sia dal punto di vista visivo che sul piano sonoro. E come vedremo in questa recensione, c'è anche un reparto extra che pur non essendo corposo ha delle buone carte da giocare.

Immagini inquietanti sul filo della superficie dell'acqua

La cover del blu-ray di Night Swim

Quello di Night Swim è un video molto particolare: oltre al fatto delle tante scene subacquee o a filo della superficie dell'acqua, già tradizionalmente ostiche, il blu-ray se la deve vedere anche con apparizioni improvvise e deformate appunto dall'acqua, una scelta studiata per generare maggiore inquietudine e disorientamento. Considerato tutto questo e la fisiologica morbidezza del quadro che ne consegue, il video se la cava comunque in modo egregio con un dettaglio più che buono in queste sequenze più critiche e oscure, che diventa poi ottimo nelle scene più normali.

Un momento di tensione di Night Swim

Da apprezzare soprattutto la notevole definizione sui primi piani, sui particolari della piscina e sulle caratteristiche delle ambientazioni. Il croma molto spesso non è naturale, ma è ovviamente influenzato dalla particolare illuminazione delle numerose scene notturne in piscina e al buio. In queste circostanze il nero è a tratti un po' oppressivo e non esattamente profondo, ma si tratta di minime sfumature, per il resto la visione scorre sempre molto piacevole e il croma resta fedele al girato.

Night Swim, la recensione: un horror acquatico e il sogno americano che diventa incubo

Audio di grande impatto: lo spettatore viene portato in mezzo alla piscina

La famiglia riunita a bordo piscina

Per quanto riguarda l'audio, per l'italiano troviamo un'ottima traccia in DTS High Resolution 7.1, mentre quella inglese fa un ulteriore step in più con il DTS HD 7.1. In ogni caso si tratta di tracce energiche ed estremamente coinvolgenti, capaci di trasmettere tensione anche attraverso i silenzi e portare letteralmente lo spettatore in mezzo all'acqua, che scorre e gorgoglia con rumori inquietanti e sinistri. Il tutto corroborato da altri effetti sonori e da un peso notevole dei bassi che forniscono un impatto davvero eccellente nei tanti jump scare e nei momenti di maggior tensione. La direzionalità è sempre molto curata anche nei rumori minimi, con ampio utilizzo dell'asse posteriore e grande precisione anche per i dialoghi. In sostanza un reparto audio che fa pienamente il suo lavoro per dare la giusta tensione alle tipiche atmosfere da horror, con l'aggiunta di un elemento particolare come l'acqua.

Night Swim: Wyatt Russell, Kerry Condon e la bellezza della catarsi da horror

Gli extra: commento audio e 25 minuti di contributi

Night Swim: una scena

Soddisfacente il pacchetto degli extra, che beneficia innanzitutto di un commento audio molto interessante e vivace del regista Bryce McGuire. I contributi cominciano con I maestri della paura (7'), featurette nella quale il regista, assieme ai produttori e agli attori Kerry Condon e Wyatt Russell, parla delle origini del progetto e lo sviluppo della storia. A seguire Demoni degli abissi (7'), nel quale lo stesso McGuire con i produttori Judson Scott e James Wan descrive nel dettaglio le entità che abitano la piscina e perseguitano la famiglia con i loro comportamenti. Si prosegue con Negli abissi (6'), dove regista e cast parlano di come una cosa tipicamente associata al divertimento come una piscina, si trasformi in qualcosa di terrificante, e anche delle difficoltà delle riprese subacquee. Si chiude con Marco Polo (4'), per parlare di come un classico gioco diventa una cosa estremamente inquietante.