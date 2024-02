Night Swim: l'horror 'acquatico' prodotto da Jason Blum e James Wan al cinema da oggi

Arriva oggi al cinema distribuito da Universal Pictures Night Swim, horror acquatico prodotto dal team composto dal maghi dell'orrore Jason Blum e James Wan che stavolta hanno deciso di far leva su una delle paure ataviche dell'uomo, quella dell'acqua.

Protagonisti di Night Swim sono Kerry Condon e Wyatt Russell nei panni di una coppia sposata che, di recente, si è trasferita in una nuova casa. Dopo aver rimesso in funzione la piscina, la loro figlia decide di fare una nuotata notturna con una sua amica. James Wan e Jason Blum producono il film dopo aver collaborato all'hit horror M3GAN. I produttori esecutivi includono Michael Clear, Judson Scott e Ryan Turek.

I dettagli su Night Swim

Night Swim: una scena del film

Basato sull'acclamato corto del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire, Night Swim vede Wyatt Russell nei panni di Ray Waller, ex campione di baseball della major league costretto al ritiro anticipato per via di una malattia degenerativa che si trasferisce in una nuova casa insieme alla moglie Eve (Kerry Condon), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e al figlio minore Elliot (Gavin Warren).

Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la piscina del cortile della nuova casa sarà divertente per i bambini e gli fornirà la terapia fisica ideale. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza malevola che trascinerà la famiglia negli abissi del terrore.

Jason Blum: "I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta"

Il legame col corto originale

Night Swim: una scena del film

Non è chiaro quanto Night Swim seguirà la premessa del cortometraggio originale, della durata di tre minuti, ma considerando che Bryce McGuire è al timone dell'adattamento, probabilmente esplorerà in modo più dettagliato gli ingredienti iniziali. Il cortometraggio Night Swim segue una giovane donna (interpretata da Megalyn Echikunwoke) che decide di fare un tuffo nella piscina del suo cortile mentre aspetta che il suo partner ritorni dal lavoro. Mette su della musica rilassante e continua a nuotare, rilassandosi dopo la giornata. Mentre è sott'acqua, nota una figura alta e oscura in piedi accanto al bordo della piscina. Supponendo che sia il suo ragazzo, emerge per salutarlo, ma non c'è nessuno. Perplessa, torna sott'acqua per verificare se ha visto effettivamente qualcuno o se era solo uno scherzo che lo spostamento dell'acqua le giocava. Poi vede quella stessa figura oscura che si muove per tuffarsi nella piscina. Riemerge di nuovo rapidamente e nuota verso il lato della piscina per riprendere fiato, dove vede la figura camminare lentamente verso di lei. Mentre nuota all'indietro, lontano dalla sagoma, viene trascinata sott'acqua da un'entità invisibile e le luci della piscina si spengono. Quando finalmente le luci si riaccendono, la piscina è cristallina, incontaminata... e vuota.