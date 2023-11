Night Swim: il nuovo trailer svela i primi dettagli della terrificante presenza al centro della trama

Il 5 gennaio arriverà nelle sale americane il film Night Swim, un horror prodotto da Blumhouse scritto e diretto da Bryce McGuire, e il nuovo trailer regala molte anticipazioni.

Nel video si vedono infatti i primi dettagli sulla creatura che si trova nella piscina di un'ignara famiglia che si trasferisce nella proprietà e si scoprono le terrificanti conseguenze sulle persone che si ritrovano alle prese con l'entità.

Una nuova storia da brividi

Night Swim è una produzione di Atom Monster e Blumhouse Productions e si basa sull'omonimo corto di Bryce McGuire.

Nel cast ci sono Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren ed Elijah J. Roberts.

Freaky e i film Blumhouse da vedere assolutamente

Al centro della trama c'è un ex campione di baseball che è costretto a ritirarsi a causa di una malattia degenerativa e si trasferisce in una nuova casa con la moglie, e i figli Izzy ed Elliot.

L'ex giocatore spera comunque di recuperare la forma fisica, sfruttando anche la piscina presente sul retro della casa, elemento che pensa possa aiutare anche i suoi figli a divertirsi.

Tutto cambia quando un oscuro segreto legato alla storia della casa scatena una forza malvagia che trascina la famiglia in un abisso di terrore.