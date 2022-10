Niente di nuovo sul fronte occidentale, su Netflix in streaming da oggi

Niente di nuovo sul fronte occidentale, il nuovo lungometraggio tratto dall'omonimo romanzo del 1929, sbarca su Netflix in streaming da oggi 28 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Niente di nuovo sul fronte occidentale si basa sull'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque, pubblicato nel 1929. Non si tratta della prima trasposizione di questo libro, già nel 1930 se ne interessò il regista Lewis Milestone, seguito poi da altri progetti anche sul piccolo schermo. Il film racconta l'avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: una scena del film

Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l'euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger, nominato agli Emmy per la sua regia della miniserie Patrick Melrose con Benedict Cumberbatch, vede nel cast Felix Kammerer, Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Devid Strisow e Sebastian Hülk.