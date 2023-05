Nicole Kidman e Zoe Saldana nelle prime foto di Lioness, serie firmata da Taylor Sheridan

Vanity Fair offre un primo sguardo a Nicole Kidman e Zoe Saldana in Lioness, thriller di spionaggio firmato da Taylor Sheridan in arrivo prossimamente su Paramount+. Lioness è basato su un vero programma della CIA e seguirà Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una giovane marine appassionato che viene reclutata per unirsi al Lioness Engagement Team della CIA nel tentativo di abbattere un'organizzazione terroristica dall'interno.

Chi interpretano Nicole Kidman e Zoe Saldana?

Nelle foto di Lioness facciamo la conoscenza dei personaggi di Nicole Kidman e Zoe Saldana. La star de Guardiani della Galassia veste i panni di Joe, il capo della stazione del programma che ha il compito di addestrare, gestire e guidare la sua squadra d'élite di agenti sotto copertura.

Nicole Kidman in un primo tempo compariva solo in veste di produttrice esecutiva, ma grazie all'insistenza di Sheridan ha accettato di comparire nel ruolo di Kaitlyn Meade, veterana e supervisore senior della CIA che supervisiona il programma dai corridoi di Washington, e lavora al fianco di Morgan Freeman nei panni di Edwin Mullins, il Segretario di Stato, e Michael Kelly nei panni del vicedirettore della CIA Byron Westfield.

Cosa ha spinto Zoe Saldaña a recitare in una serie di spionaggio?

"Eravamo nel mezzo dell'emergenza sanitaria. Il pensiero di me che mi impegnavo in uno spettacolo multi-stagionale era semplicemente scoraggiante", ha ricordato l'attrice. "Ho declinato, spiegando che non mi sentivo pronta. Ero spaventata a morte, mi dicevo, 'Fallirò. Faccio solo fantascienza. Non fa per me.' Ma era Taylor Sheridan. Nicole Kidman era già coinvolta nella produzione e anche lei avrebbe recitato una parte. Quindi ovviamente, quello era un sogno per me".

Parlando del progetto, Nicole Kidman ha parlato della necessità delle spie di passare inosservate a tutti i costi: "È un mondo segreto. Hanno messo il loro paese prima di se stessi rimanendo anonimi. Devono rimanere anonimi per preservare il loro programma".