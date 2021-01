Nicole Kidman parla di The Northman: "Ethan Hawke interpreta il mio re ed è un attore grandioso"

Nicole Kidman ha parlato del film The Northam, suo co-protagonista in The Northman, lodandolo come attore e come persona.

Nicole Kidman ha recitato nel film The Northman accanto a Ethan Hawke e la star australiana ha ora svelato che lavorare al nuovo progetto diretto da Robert Eggers le ha fatto apprezzare il suo collega.

L'attrice ha inoltre confermato che i due hanno interpretato la parte di due sovrani e il motivo per cui era spaventata prima di arrivare sul set.

Durante il podcast condotto da Marc Maron, Nicole Kidman ha raccontato: "Ho lavorato da poco con Ethan Hawke. Ha interpretato il mio re e ora sono pazza di lui. L'ho sempre considerato un attore grandioso, ma personalmente, che persona fantastica. E così tanta conoscenza! Un tale artista, un attore di quel calibro, è un uomo del Rinascimento".

The Northman, diretto da Robert Eggers, sarà prodotto da Focus Features e New Regency e viene descritto come una "saga sulla vendetta ambientata in Islanda alla fine del decimo secolo".

Il protagonista sarà Alexander Skarsgard, e nel cast ci saranno anche Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Willem Dafoe e Bjork. La sceneggiatura è stata firmata da Eggers in collaborazione con Sjón.

Nicole ha aggiunto che era preoccupata prima di arrivare sul set a Belfast, in Irlanda, a causa della situazione medica internazionale e perché era necessario avere un accento islandese.

Kidman ha sottolineato: "Per un attore è così importante affrontare grandi sfide ed è per questo che sono andata: volevo lavorare con queste persone e se era possibile farlo in sicurezza, così fantastico, e lo abbiamo fatto. Il film è completato. Si è trattato di un percorso folle e ho un ruolo da non protagonista. Ma Robert Eggers è davvero affascinante, fa parte della nuova guardia, stanno arrivando e prenderanno il controllo. Credo sia un filmmaker grandioso".