Nicole Kidman: "Sto interpretando tanti ruoli per creare posti di lavoro per i nuovi arrivati a Hollywood"

Con un lunga serie di progetti, tra film per il cinema e serie televisive, a cui preso parte nell'ultimo periodo, Nicole Kidman è una delle attrici che lavora di più a Hollywood in questo momento.

Nell'ultimo anno circa, la Kidman ha recitato in A Family Affair e Babygirl. Per quanto riguarda il piccolo schermo, l'abbiamo vista in Expats e The Perfect Couple e presto la vedremo tornare in Lioness di Taylor Sheridan per la sua seconda stagione, in partenza su Paramount+ il 27 ottobre prossimo.

Contemporaneamente, la vedremo nella seconda stagione della serie Hulu Nine Perfect Strangers, come doppiatrice nel film d'animazione Spellbound in arrivo su Netflix e nel thriller Holland, Michigan. Inoltre, interpreterà anche la protagonista in Scarpetta, il prossimo adattamento Amazon della serie di libri gialli di Patricia Cornwell, accanto a Jamie Lee Curtis e Ariana DeBose, e spera anche di far decollare una terza stagione di Big Little Lies e in cantiere c'è anche il sequel di Amori & incantesimi con Sandra Bullock.

Tuttavia, la Kidman ha affermato di trovare comunque il tempo per dormire. "Ho dormito nove ore la scorsa notte", ha dichiarato a Variety in occasione della première della seconda stagione di Lioness a Los Angeles.

L'attrice ha anche ammesso di aver pensato di prendersi una pausa dal lavoro: "L'ho fatto, ma in questo strano modo ci sono così tante opportunità in termini di poter essere al servizio delle persone che stanno iniziando, e di usare ciò che ho e posso fare per persone come la scrittrice e regista di Babygirl Helena Reijn. È molto difficile per me dire: 'Ok, mi prenderò cura solo di me stessa', perché mi occupo spesso di altre persone", ha spiegato la Kidman.

"Mi trovo a pensare: 'Posso creare più lavoro per le persone. Posso creare posti di lavoro per le persone'. E poi è una cosa che amo. Ho questa passione. Devo solo prendermi cura del mio corpo. Vorrei avere dei superpoteri perché mi piacerebbe essere ovunque". Infine, ha concluso: "Questo è ciò che sognavo fin da bambina. Amo quello che faccio, quindi do il massimo e poi non esco. Torno a casa per stare con la mia famiglia. Facciamo cose insieme. Non vado nei night club".