Amori & incantesimi 2: Nicole Kidman conferma il ritorno suo e di un altro membro del cast nel sequel

La Warner Bros. Pictures ha annunciato all'inizio della settimana che Amori & incantesimi 2 è in lavorazione e ora è ufficiale: anche le star Nicole Kidman e Sandra Bullock torneranno.

La Warner Bros. aveva dato l'annuncio lunedì 10 giugno, dopo un post criptico sui social media che anticipava l'arrivo del film originale sul servizio di streaming Max.

Tanto ancora da raccontare

Parlando con People, la Kidman ha confermato che riprenderà il suo ruolo di Gillian Owens nel sequel di Amori & incantesimi e non tornerà da sola. Anche la Bullock tornerà per riprendere il ruolo della sorella maggiore di Gillian, Sally. Secondo la Kidman, c'è "molto di più da raccontare" ed è per questo che il sequel si farà e che le due star torneranno.

"Sì, ci sarò. E ci sarà anche Sandy. E questo è tutto", ha detto la Kidman. "C'è molto altro da raccontare ed è per questo che abbiamo pensato: 'Ok, è interessante poterlo fare ora' e abbiamo trovato un modo per farlo". Inoltre, è stato reso noto che la Kidman e la Bullock produrranno il nuovo film insieme a Denise Di Novi. La sceneggiatura sarà affidata a Akiva Goldsman, sceneggiatore della prima pellicola.

Sandra Bullock e Nicole Kidman sono due sorelle-streghe in Amori & Incantesimi

Tratto dall'omonimo romanzo del 1995 di Alice Hoffman, Amori & incantesimi è uscito nelle sale nel 1998 e segue le sorelle Gillian e Sally che, dopo la tragica morte dei genitori, vengono cresciute dalle zie. Come si scopre, le ragazze discendono da una lunga stirpe di streghe con una maledizione che segue la loro ascendenza grazie a un incantesimo lanciato che condannerebbe qualsiasi uomo che si innamori di una donna della famiglia Owens.

I fan desiderano da anni un seguito del film sulle sorelle streghelle. La saga di Alice Hoffman contiene altri tre libri, i prequel The Rules of Magic e Magic Lessons, oltre a un sequel, The Book of Magic. Amori & incantesimi è stato anche oggetto di vari progetti di rilancio televisivo e nel 2004 è stato girato un episodio pilota per la CBS, mentre nel 2010 è stata sviluppata una serie prequel per ABC Family, ma nessuno dei due progetti è stato preso in considerazione. Nel 2019, un altro progetto prequel era in lavorazione alla Max, ma non è stato realizzato.