Operazione speciale: Lioness, sopravvivenza o resa nel trailer della seconda stagione

Nel trailer della seconda stagione di Lioness, Zoe Saldaña afferma decisa in voce fuori campo: "Non esiste una guerra morale. C'è la sopravvivenza e c'è la resa".

L'incipit prepara il terreno al primo sguardo al ritorno del thriller di spionaggio Paramount+ creato e prodotto da Taylor Sheridan. Il cast stellare - tra cui Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Michael Kelly e i produttori esecutivi Morgan Freeman e Nicole Kidman - nella seconda stagione che debutterà il 27 ottobre con i primi due episodi in anteprima.

"Come siamo arrivati al punto in cui siamo oggi? Nessuno è innocente. Nessuno", sottolinea Freeman a Kelly. Altrove, Kidman avverte che non ci si può fidare di nessuno, mentre Saldaña sottolinea a una nuova recluta: "Ami il tuo Paese? Il tuo Paese ha bisogno di più".

Cosa racconterà la Stagione 2 di Lioness?

Mentre la lotta al terrorismo della CIA si avvicina sempre di più ai confini casa, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) arruolano una nuova agente Lioness per infiltrarsi in una minaccia finora sconosciuta. Con la pressione che sale da tutte le parti, Joe sarà costretta a confrontarsi con i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma Lioness.

Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier completano il cast di questa stagione, dopo che la prima era stata accolta molto positivamente da parte della critica e del pubblico, contribuendo ad innalzare i numeri del servizio di streaming Paramount+, il quale ha beneficiato moltissimo dal contributo creativo di Sheridan e delle sue serie (su tutte Yellowstone). Negli ultimi giorni è stato diffuso anche il trailer di Tulsa King 2.

Operazione speciale: Lioness è ispirata a un vero programma militare statunitense e ruota attorno alla vita di Joe (Saldaña) che cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale lavorando per la CIA e la guerra al terrorismo. "Sheridan ha una grande ammirazione per il vero lavoro che viene svolto quando tutti dormiamo, quindi si è preso la responsabilità di mettere in luce questo mondo", ha dichiarato Saldaña.