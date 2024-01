Nicole Kidman: 'Mentivo sulla mia altezza per ottenere le audizioni'

La star di Big Little Lies ha raccontato di quando le dissero che non avrebbe fatto carriera a causa della sua altezza, motivo per cui l'attrice avrebbe iniziato a mentire sulla sua statura.

Nicole Kidman ha raccontato di quando le dissero che non avrebbe fatto carriera a causa della sua altezza, motivo per cui l'attrice avrebbe iniziato a mentire sulla sua statura per ottenere delle audizioni durante i primi anni della sua carriera. La star di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, alta 1 metro e 80, ha raccontato di aver più volte finto di essere alta 175 cm dopo che le era stato detto che non avrebbe sfondato a Hollywood a causa della sua statura troppo elevata.

"Mi dicevano: 'Non farai carriera. Sei troppo alta'", ha detto la Kidman, 56 anni, in una recente intervista al Radio Times Podcast.

"La gente mi diceva: 'Com'è l'aria lassù?'. Ora mi dicono: 'Sei molto più alta di quanto pensassi', oppure gli uomini si chiedono quanto siano alti i miei tacchi. Ogni volta che vado sul tappeto rosso, mi mandano scarpe sempre altissime e penso: 'Diventerò una giraffa!", ha detto l'attrice.

Il provino per Annie

L'attrice ha poi ricordato quando da piccola è stata scartata per un ruolo nel musical Annie essendo più alta di due centimetri rispetto al limite imposto dal ruolo. La Kidman ha raccontato che le ragazze prese in considerazione non potevano entrare nella stanza dei provini finché non venivano misurate. Alla fine l'attrice di Eyes Wide Shut implorando il capo casting è riuscita a fare il provino ma non ha ottenuto lo stesso la parte: "Non ho avuto la parte. Non sono stata nemmeno richiamata, ma almeno ho potuto cantare con il coro".

