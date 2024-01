Nicole Kidman non ricorda con gioia gli Oscar 2003:'Avevo difficoltà nella vita personale'

Nicole Kidman stava vivendo un periodo personale complicato quando vinse l'Oscar nel 2003 per The Hours.

Nel nuovo libro di Dave Karger, 50 Oscar Nights, Nicole Kidman ha ricordato la notte in cui ventuno anni fa venne premiata con la statuetta alla miglior attrice protagonista per la sua performance nel ruolo di Virginia Woolf in The Hours di Stephen Daldry.

Nonostante sul piano professionale le cose stessero andando a gonfie vele, la sfera privata dell'attrice era tutt'altro che in una fase positiva. La Notte degli Oscar 2003 si tenne a ridosso della finalizzazione del divorzio da Tom Cruise, con cui era sposata dal 1990.

Nicola Kidman veste i panni di Virginia Woolf in The Hours

I ricordi dell'attrice

"Stavo affrontando delle difficoltà nella mia vita personale, eppure la mia vita professionale stava andando così bene. Russell Crowe mi disse 'non piangere quando sali su' e ora sto piangendo. Non sono una grande festaiola, quindi stavo per saltare il party di Vanity Fair e tutti dicevano 'Devi andare, devi attraversare la festa portando il tuo Oscar'. Mi dissi 'così sembra vantarsi non sembra una cosa umile'. Non puoi attraversare la festa portando il premio! Sembra davvero inappropriato. E tutti 'È così che si fa'". Alla fine, Kidman si convinse:"Sono letteralmente entrata, l'ho portato in giro, ero completamente sopraffatta, emozionata, tremante, e non l'ho goduta [la serata]. Mi sentivo quasi in colpa, una cosa così stupida. Vorrei averne goduto di più".

Kidman ha raccontato di aver trascorso il resto della notte con la famiglia:"Sono tornata in stanza e alla fine ho ordinato da asporto e l'ho mangiato sul pavimento del Beverly Hills Hotel. Seduta per terra nell'hotel a mangiare patatine fritte e un hamburger con la mia famiglia e sono andata a letto. È lì che ho pensato 'Devo trovare il mio amore; ho bisogno di un amore nella mia vita'. Perché questo è dovrebbe essere il momento in cui dici 'Questo è nostro'".

The Hours: Nicole Kidman e Miranda Richardson

Nel corso della sua lunga carriera, Nicole Kidman ha ricevuto cinque candidature al premio Oscar: nel 2002 per Moulin Rouge!, nel 2003 per The Hours - l'unica vittoria - nel 2011 per Rabbit Hole, nel 2017 come non protagonista per Lion - La strada verso casa e nel 2022 per A proposito dei Ricardo.