Expats: Nicole Kidman affronta una tragedia nel trailer della serie Prime Video

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer di Expats, la nuova serie limitata della regista di The Farewell, Lulu Wang, con protagonista Nicole Kidman.

Composta da sei episodi, l'imminente dramma è basato sul romanzo best-seller internazionale The Expatriates di Janice Y. K. Lee. Segue tre donne e il modo in cui le loro vite si incrociano dopo una tragedia.

Expats debutterà con due episodi il 26 gennaio 2024. Dopodiché, i nuovi episodi saranno trasmessi settimanalmente fino al finale, programmato per il 23 febbraio 2024.

"Ambientata nella cornice vibrante e tumultuosa della Hong Kong del 2014, Expats è incentrata su tre donne americane - Margaret (Kidman), Hilary (Sarayu Blue di Never Have I Ever) e Mercy (Ji-young Yoo, Smoking Tigers) - le cui vite si incrociano dopo un'improvvisa tragedia familiare", si legge nella descrizione ufficiale. "La serie mette in dubbio i privilegi ed esplora ciò che accade quando il confine tra vittimismo e colpevolezza diventa labile".

Expats, le prime immagini della miniserie con Nicole Kidman in arrivo su Prime Video

Oltre a Kidman, Blue e Yoo, Expats è interpretata anche da Brian Tee (Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) e Jack Huston (House of Gucci, Fargo).