Nicole Kidman e Gael Garcia Bernal nel primo trailer del perverso comedy thriller Holland

Prime Video ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Holland, intrigante pellicola di Mimi Cave interpretata da un super cast che comprende Nicole Kidman, Gael Garcia Bernal, Matthew Macfadyen e Jude Hill e che già promette di essere davvero imprevedibile.

Il thriller, secondo lungometraggio della regista di Fresh, vede la Kidman nei panni di un'insegnante che scopre un segreto sulla sua città insieme a un suo collega, dopo aver sospettato che il marito avesse una doppia vita. Questo potrebbe mandare in frantumi il suo perfetto mondo suburbano?

Errol Morris era stato inizialmente annunciato come regista del film nel 2013; il progetto, originariamente intitolato "Holland, Michigan", è rimasto in sviluppo per più di un decennio, fino a quando Cave e Kidman si sono unite al film nel 2022. Il debutto alla regia di Cave è avvenuto nel 2022 con l'horror cannibale Fresh, interpretato da Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones.

Holland: Matthew Macfadyen gioca col figlio Jude Hill

Perché Nicole Kidman è perfetta per il ruolo in Holland

Holland: Gael Garcia Bernal in auto

La regista ha svelato che il suo nuovo film contiene "uno strano tipo di umorismo, mi auguro che gli spettatori lo comprendano e si divertano". Ha poi confessato di aver preso come fonte d'ispirazione per il suo personaggio il ruolo e l'interpretazione dell'attrice in Da morire, cult di Gus Van Sant del 1995.

Holland: lo sguardo spaventato di Nicole Kidman in auto

"Interpreta questa protagonista comica incredibilmente sottotono e sapevo che ce l'aveva in lei, ma forse è da un po' che non recita in un ruolo del genere. Lei è davvero divertente, profondamente divertente. Ha dei tempi comici incredibili".

Holland debutterà su Prime Video il 27 marzo prossimo; prossimamente, vedremo Kidman protagonista della serie Apple TV+ Margo's Got Money Troubles con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nick Offerman, oltre che nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers. Inoltre, sarebbe in sviluppo anche una terza stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie.