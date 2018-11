Nicole Kidman coinvolta in una vera sparatoria sul set di Destroyer

Marica Lancellotti

La carriera di Nicole Kidman, a 51 anni, non conosce crisi ma qualche momento difficile è capitato anche a lei, come i veri e propri attimi di terrore vissuti sul set del suo ultimo film, il poliziesco Destroyer. Ospite d'onore della retrospettiva organizzata a Londra dalla BAFTA, Nicole Kidman ha raccontato di essere stata coinvolta in una vera sparatoria mentre erano in corso le riprese a Los Angeles: "Non avevamo molti soldi così siamo stati costretti a girare alcune scene effettivamente per strada nella zona di South Los Angeles. Ad un certo punto ho sentito qualcuno urlare che dovevamo metterci al riparo perchè c'era una sparatoria, una vera sparatoria!".

Completamente in preda alla confusione, la star di Aquaman ha raccontato di essere stata presa da qualcuno e trascinata all'interno: "Sono solo riuscita a pensare "Ma cosa sta succedendo?". Ero lì, con una pistola in mano, in mezzo alla strada e in mezzo a una vera sparatoria, ma qualcuno mi ha trascinata dentro, per fortuna, e mi sono ritrovata stesa sul pavimento, perchè c'era davvero qualcuno che sparava e elicotteri ovunque".

Destroyer è un thriller poliziesco per la regia di Karyn Kusama, in passato autrice di Jennifer's Body; la sceneggiatura è firmata da Phil Hay e Matt Manfredi. Al centro della trama c'è la detective della polizia di Los Angeles Erin Bell che, da giovane, è stata impegnata in una missione sotto copertura che l'ha portata a infiltrarsi in una gang situata nel deserto californiano, con tragici risultati. Quando il leader della gang riappare molti anni dopo, la donna deve riprendere i contatti con gli altri membri del gruppo e affrontare finalmente i demoni del suo passato. Nel cast - oltre alla Kidman - ci saranno anche Bradley Whitford, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Scoot McNairy e Beau Knapp. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2018.

Nicole, prossimamente, tornerà protagonista anche in tv con gli episodi della seconda stagione della serie Big Little Lies - Piccole grandi bugie, di cui è anche produttrice insieme alla collega Reese Witherspoon.

