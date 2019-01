Nicole Kidman: la somiglianza della nipote Lucia è impressionante

Marica Lancellotti

C'è chi dice già di vederci doppio ogni volta che Nicole Kidman compare su un tappeto rosso accompagnata dal sua nipote Lucia e la ragione è l'incredibile somiglianza. È successo anche per l'anteprima australiana di Destroyer, il nuovo film della diva, che è arrivata all'evento di Sidney mano nella mano con la nipote diciannovenne.

La prima apparizione pubblica di Lucia al fianco della zia, in realtà, risale allo scorso novembre, quando Nicole l'ha fatta sfilare sul red carpet degli ARIA Awards accanto a sé e al marito Keith Urban.

Lucia è figlia della sorella minore di Nicole Kidman, Antonia, una giornalista televisiva in Australia, e in verità è piuttosto abituata agli eventi mondani insieme alla mamma fin da piccola. Naturalmente, però, è diverso presenziare a serate di gala legate al mondo del cinema, dove già in molti si chiedono se la ragazza non sia interessata a seguire le orme della zia, e magari a debuttare proprio prossimamente accanto a lei.

Sicuramente il rapporto che lega Nicole Kidman alla sua "mini-me" è molto speciale: le due appaiono spesso insieme in divertenti video nelle stories di Instagram e d'altronde Lucia ha fatto il suo "debutto" proprio sui social, nel 2015, quando la zia, in occasione del suo diciassettesimo compleanno aveva condiviso una loro foto insieme sui propri profili, scatenando la curiosità dei follower su chi fosse quella ragazza così bella e così simile alla Kidman da giovanissima.