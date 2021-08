Nicolas Cage: la riproduzione della sua faccia in Mandy in vendita a 2000 dollari

I fan più sfegatati di Nicolas Cage possono aggiudicarsi una riproduzione della faccia dell'attore in Mandy alla "modica" cifra di 2.000 dollari grazie a un'imperdibile offerta.

Mandy: la riproduzione della testa di Nicolas Cage in vendita a 2000 dollari

Nel 2018, Nicolas Cage ha recitato in Mandy, horror psichedelico e sanguinolento. Il film ha debuttato per la prima volta al Sundance Film Festival ed è stato successivamente distribuito in alcuni cinema negli Stati Uniti. Cage interpreta un uomo di nome Red Miller che è costretto ad assistere all'orribile omicidio di sua moglie per mano di una setta chiamata Children of the New Dawn e di una banda di motociclisti nota come Black Skulls. Per rappresaglia, Red impugna la sua balestra e forgia un'ascia chiamata la Bestia per eliminare tutti coloro che sono coinvolti nell'omicidio di sua moglie.

Grazie alla violenza estrema e all'interpretazione di Nicolas Cage, Mandy si è rapidamente trasformato in un cult movie. Così il negozio on line Legion M Shop ha messo in vendita alcuni oggetti di merchandise dedicati al film. Il più curioso è la riproduzione della faccia di Nicolas Cage in vendita a 2000 dollari. Come si legge:

"Queste maschere sono realizzate a mano dall'artista FX Rubber Larry, noto per la creazione di maschere per stunt ultra realistiche per le controfigure degli studios. Ogni maschera è realizzata a mano da Larry a partire da una scultura inquietante di Nicolas Cage e da innumerevoli foto del film. Realizzate in gomma di lattice di altissima qualità, queste maschere spesse, ma morbide e confortevoli vengono ispezionate, tagliate, dipinte e sigillate in gomma siliconica e si distinguono per realismo, durata e longevità".