Nicolas Cage, rivela quale dei suoi film non vorrebbe mai vedere

Come tantissimi altri attori, anche Nicolas Cage ha un film tra quelli in cui ha recitato durante la sua lunga e prolifica carriera che non vorrebbe mai vedere sullo schermo. E forse vi stupirà scoprire quale (o forse no).

Se Daniel Radcliffe ha affermato di non amare rivedersi nei film di Harry Potter perché non trovava buona la sua recitazione ai tempi, Cage ha forse ancor più motivo di non voler vedere sullo schermo uno tra i suoi più recenti progetti, The Unbearable Weight of Massive Talent.

Sul perché, beh, è semplice: è qualcosa di troppo, troppo personale.

"Non vedrò mai questo film" ha raccontato ai microfoni di Variety "Mi hanno detto che è un bel film. Che le persone lo stanno amando e che si stanno divertendo nel vederlo. Ma è qualcosa che ho fatto per il pubblico. Sarebbe troppo per me andare alla premiere e sedermi lì tra il pubblico. Psicologicamente parlando, sarebbe davvero bizzarro e folle".

Ragione abbastanza comprensibile, dato che la pellicola diretta da Tom Gormican porta in scena una versione fittizia della sua stessa persona, una star del cinema sul viale del tramonto, insoddisfatta a livello creativo e con problemi economici che finirà inaspettatamente con l'aiutare la CIA in una delle sue operazioni. Nel cast del film troviamo anche Pedro Pascal (nei panni di un superfan milionario di Cage), Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris, Alessandra Mastronardi e Sharon Horgan.