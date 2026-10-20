Nicolas Cage è il re dei trasformisti e il poster del nuovo film lo dimostra

Un naso prostetico, un'espressione folle e il volto trasformato: Nicolas Cage torna a sorprendere con il suo aspetto nel primo poster di Best Pancakes in the County.

Nicolas Cage ha fatto della trasformazione una delle cifre più riconoscibili della sua carriera. Il primo poster di Best Pancakes in the County, diffuso da Fandango, offre un nuovo esempio della sua capacità di cambiare aspetto per entrare nei panni di un personaggio fuori dagli schemi. Il volto dell'attore è quasi irriconoscibile, con un vistoso naso prostetico e un'espressione che lascia intuire una personalità decisamente sopra le righe.

Nicolas Cage è un criminale imprevedibile in Best Pancakes in the County

L'immagine promozionale ha anche confermato la data di uscita statunitense del film: il 20 novembre 2026. A occuparsi della distribuzione nelle sale e sulle piattaforme digitali sarà Independent Film Company, attraverso IFC Films. Per Cage si tratta di un nuovo progetto d'azione che punta a mescolare criminalità, tensione e personaggi eccentrici.

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Scritto e diretto da Ken Sanzel, Best Pancakes in the County si svolge nell'arco di una sola notte, all'interno di una tavola calda di provincia destinata a trasformarsi in teatro di uno scontro mortale. La situazione precipita quando agenti federali fuori controllo, un truffatore dalla parlantina veloce e dal passato pericoloso e una cameriera che nasconde alcuni segreti finiscono coinvolti nella stessa vicenda.

La sinossi ufficiale descrive una situazione in cui alleanze e sospetti cambiano rapidamente, mentre la sopravvivenza dipende dalla capacità di anticipare le mosse degli avversari, oltre che dalla forza delle armi. Un ambiente ristretto, una notte esplosiva e personaggi dalle intenzioni poco limpide costituiscono gli ingredienti di un thriller che promette di mantenere alta la tensione.

Cage interpreta un criminale conosciuto come The S.O.B., descritto da Deadline come un individuo eccentrico e astuto, intrappolato in un confronto sempre più pericoloso. Il nuovo look mostrato nel poster sembra accordarsi con questa caratterizzazione, anche se per capire davvero quale direzione prenderà la sua interpretazione bisognerà attendere le prime immagini in movimento.

Il cast riunisce Justin Long, Shelley Hennig e Ravi Patel

Accanto a Cage ci sarà Justin Long, che interpreta Cookie. Nel cast figurano anche Shelley Hennig nel ruolo di Dolly e Ravi Patel in quello di Ryder. La storia coinvolge inoltre Brandon Mychal Smith, nei panni dell'agente Otto, Lauren German come agente Margot, Kelly Greyson nel ruolo di Blondie, Jaylen Moore come French e Michael Sirow nei panni dell'agente Kincaid.

Nicolas Cage in una foto

La presenza di diversi personaggi con interessi potenzialmente inconciliabili dovrebbe alimentare il gioco di sospetti su cui si basa la vicenda. La tavola calda diventa infatti il punto d'incontro di figure provenienti da mondi diversi, costrette a confrontarsi mentre la situazione sfugge progressivamente al controllo.

Per Nicolas Cage, il film rappresenta un'altra occasione per puntare su una caratterizzazione fisica marcata e su un personaggio distante dai ruoli più convenzionali. L'attore ha spesso alternato produzioni di grande richiamo a progetti indipendenti nei quali può spingersi verso interpretazioni più eccentriche. Best Pancakes in the County sembra inserirsi proprio in questo filone.

Il film debutterà negli Stati Uniti il 20 novembre 2026, con distribuzione contemporanea nelle sale e sulle piattaforme digitali. Al momento, le informazioni diffuse riguardano l'uscita americana: non sono stati indicati dettagli su una distribuzione italiana.