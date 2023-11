Nicolas Cage si scaglia contro chi lo prende in giro sul web: 'Non ho fatto l'attore per diventare un meme'

Intervistato da The Guardian per promuovere _Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, in uscita il 16 novembre al cinema in Italia, Nicolas Cage ha discusso dei numerosissimi meme con la sua faccia che invadono la rete: "Mi sono dato alla recitazione perché ero toccato dalle performance nei film più di ogni altra cosa. Non mi sono dato al cinema per diventare un meme."_

"È stata una cosa nuova per me. Alla fine l'ho accettata, ma mi sono dovuto adattare", ammette l'attore. "Ho pensato che magari avrebbero spinto qualcuno a recuperare i film. Ma non avevo alcun controllo. Una persona è andata a setacciare tutti questi diversi film in cui io avevo dei crolli emotivi, ma senz'alcun rispetto per il modo in cui ciascun personaggio è arrivato a tanto. Ho provato frustrazione, perché non potevo sapere quello che alla gente sarebbe rimasto di quei film, a parte quell'aspetto."

